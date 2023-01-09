Сайт проєкту "Хочу жити" у грудні відвідало понад 2 млн осіб

У грудні сайт проєкту "Хочу жити", який допомагає російським окупантам здатися в полон Україні, щоб не загинути на війні, відвідало на 60% більше людей, ніж у листопаді. Про це повідомляють 9 січня в Telegram проєкту.

Протягом минулого місяця на сайт зайшло 2,05 млн осіб, водночас майже 1,7 млн відвідувань зафіксовано з території Російської Федерації.

Найчастіше тематикою проєкту цікавилися жителі Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Нижегородської, Ростовської, Свердловської, Челябінської й Новосибірської областей.

Також серед відвідувачів сайту велика кількість проживає на території непідконтрольних Україні областях: Донецькій, Луганській, Запорізькій та Криму, зокрема міста Севастополь.

"Позитивна динаміка відвідувань сайту дедалі більше підтверджує, що люди не хочуть іти на неминучу смерть і детально вивчають інформацію на ресурсах проєкту "Хочу жити", - ідеться в повідомленні.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 18 вересня поінформував про запуск проєкту "Хочу жити". Гаряча лінія проєкту працює цілодобово. В українській розвідці повідомляли, що дзвінки надходять, зокрема, від ще не мобілізованих людей. Раніше було відомо про два номери для дзвінків із заявами про бажання здатися. Згідно з повідомленням "Хочу жити", у проєкту з'явилися додаткові номери телефонів.

Алгоритм здавання в полон складається з кількох етапів. Росіяни роблять попередній дзвінок телефоном гарячої лінії "Хочу жити", заявляючи, що не хочуть воювати, або залишають звернення і свої дані в чат-боті проєкту в Telegram. Потім співробітники проєкту передають цю інформацію українським спецслужбам і ті забезпечують виведення тих, хто здався в полон, на безпечну територію.

23 грудня повідомляли, що на гарячу лінію проєкту "Хочу жити" надійшло 4,6 тис. звернень. За матеріалами Гордон.