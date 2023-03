Суд у Москві заарештував журналіста WSJ Гершковича

Лефортовський суд москви за клопотанням фсб заарештував журналіста The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича, якого звинувачують у "шпигунстві".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ТГ-канал пресслужби московських судів.

"Постановою Лефортовського районного суду м. москви від 30 березня 2023 року щодо Гершковича Е., підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого ст.276 КК рф (шпигунство - ред.), обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 1 місяць 29 діб, тобто до 29 травня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Російські медіа уточнюють, що справа Гершковича проходить під грифом "цілком таємно", підозрюваний своєї провини не визнає. Засідання проходило у закритому режимі, журналістів туди не допустили.

До суду прибув адвокат Данило Берман, який мав ордер на представлення інтересів Гершковича, проте його також не пустили до підзахисного.

За статтею 276 КК Гершковичу може загрожувати 10-20 років позбавлення волі.

Вранці 30 березня у фсб росії заявили, що напередодні затримали в Єкатеринбурзі Евана Гершковича. Спецслужба стверджує, що журналіст The Wall Street Journal збирав секретні відомості про одне із підприємств російського ВПК. У кремлі додали, що Гершковича "взяли на місці злочину".

Російські ЗМІ повідомляли, що кореспондент WSJ, працюючи над матеріалом, відвідував Єкатеринбург і Нижній Тагіл (там знаходиться підприємство ВПК Уралвагонзавод). Піарник Ярослав Ширшиков із Єкатеринбурга розповідав, що Гершкович приїжджав у місто, щоб написати матеріал про ставлення місцевих жителів до ПВК Вагнера та війни проти України. Ширшиков супроводжував журналіста в Єкатеринбурзі та знайомив із деякими персонами, що було потрібно для підготовки тексту.

Еван Гершкович близько шести років живе в росії та працює в московському бюро американської газети The Wall Street Journal. Журналіста акредитовано при мзс рф. Раніше Грешкович працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times. Останню статтю за авторством Гершковича The Wall Street Journal опублікувала 28 березня.