У "Дії" стартувало голосування за членів нацжурі "Євробачення 2023"

В українському мобільному застосунку "Дія" стартувало нове опитування. Українцям запропонували обрати членів національного журі на "Євробачення 2023". Про це 29 березня повідомляють на сторінці застосунку в Instagram.

"Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі", - ідеться в повідомленні.

Серед кандидатів назвали українських естрадних співачок Тоню Матвієнко, Roxolana, Tarabaroba, учасника гурту ТНМК Олександра Сидоренка (Фоззі), фронтмена гурту "СКАЙ" Олега Собчука, оперну співачку Олену Гребенюк, композитора Євгена Хмару, хореографів Олену Шоптенко і Амадора Лопеса, продюсера Михайла Клименка.

Результати голосування оголосять у травні.

*** "Євробачення 2023" відбудеться в Ліверпулі (Великобританія) від імені України, представники якої - український гурт Kalush Orchestra - посіли перше місце на "Євробаченні 2022" в Турині (Італія). 17 червня 2022 року Європейська мовна спілка заявила, що конкурс не можна провести в Україні, оскільки у країні триває війна.

У грудні 2022 року гурт Тvorchi переміг в українському нацвідборі і представлятиме Україну на "Євробаченні 2023" в Ліверпулі з піснею Heart of Steel.

Участь у півфіналах візьмуть представники 31 країни. Два півфінали проведуть 9-го і 11 травня, а фінал конкурсу заплановано на 13 травня. За підсумками півфіналів доберуть по 10 фіналістів. Вони виступлять у фіналі конкурсу разом з учасником з України і представниками "великої п'ятірки" (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція - головні спонсори "Євробачення", представники цих країн виходять у фінал автоматично).

Слоганом конкурсу є фраза United by Music, а логотипом є електрокардіограма із сердець жовтого, блакитного, синього та рожевого кольорів.

Ведучими шоу стали фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, ірландський комік та постійний коментатор "Євробачення" Грем Нортон, британська співачка Ханна Воддінгем і британська телеведуча, модель і вокалістка Аліша Діксон. За матеріалами Гордон.