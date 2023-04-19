У Росії в нових підручниках з історії з текстів про Київську Русь прибрали згадування Києва

У нових російських підручниках з історії, призначених для учнів четвертого класу, "затерли" згадування Києва в параграфах, присвячених Київській Русі. Про це 19 квітня повідомила "Медіазона".

Видання опублікувало фото кількох сторінок підручника російського видавництва "Просвещение" й розповіло, чим новий підручник відрізняється від старого.

"Якщо у старому виданні йшлося, що літопис "Повість временних літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новій версії Нестор просто чернець, без уточнення монастиря. Інша зміна: у старій версії йшлося, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, у новій - "у столиці". Ще одне було: "Після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор", а стало: "Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор", - пише "Медіазона".

Зазначають, що автори нового підручника з історії Росії для шостого класу змінили дату, яку називають датою заснування Русі - з 882-го на 862 рік.

"Як вважає співрозмовник "Медіазони" у видавництві "Просвещение", ці матеріали надійдуть у школи до кінця весни, їх будуть використовувати наступного навчального року", - пояснило видання.

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Київська Русь із центром у Києві існувала в період із 882-го до 1240 року й мала територію, до якої входила, зокрема, й частина нинішньої Росії.

Московське князівство, яке потім перетворилося на Росію, виникло приблизно 1283 року.

У наш час представники так званих російських еліт, зокрема й президент РФ Володимир Путін, просувають тезу про те, що сучасна Україна - це "дітище радянської доби". Про це, зокрема, Путін написав у липні 2021 року у статті "Про історичну єдність росіян і українців". У матеріалі він стверджує, що "росіяни й українці - один народ, одне ціле".

За матеріалами Гордон.