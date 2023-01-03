Українські провайдери отримали 172 батареї SBL для стабілізації зв'язку

Українським провайдерам передали 172 акумуляторні батереї SBL, які будуть живити Інтернет-мережі протягом 10-12 годин після відключень світла.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Мінцифра спільно з eQualitie передали провайдерам 172 батареї SBL. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям - бути на зв'язку з рідними та знати останні новини. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України.

Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення", - зазначили у відомстві.