The Wall Street Journal вимагає від Росії негайно звільнити їхнього журналіста

"The Wall Street Journal рішуче заперечує обвинувачення з боку фсб і вимагає негайного звільнення нашого довіреного і неупередженого репортера Евана Гершковича", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, американець Еван Гершкович, журналіст The Wall Street Journal, був затриманий у російському Єкатеринбурзі за підозрою у "шпигунстві".

За версією фсб, Гершкович, "діючи за завданням американської сторони, проводив збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". Як стверджує спецслужба рф, його було затримано "при спробі отримання секретних відомостей... в Єкатеринбурзі".

Слідчим управлінням фсб росії щодо громадянина США порушено кримінальну справу за ст. 276 Кримінального кодексу рф (шпигунство). Журналістові загрожує покарання до 20 років ув'язнення.

За даними російської служби Радіо Свобода, Гершкович до затримання кілька тижнів перебував у Єкатеринбурзі.

Єкатеринбурзький активіст Ярослав Ширшиков, який супроводжував його у поїздці, повідомив, що Гершкович приїхав писати про ставлення росіян до війни і про вербування у "пвк вагнера".

Радіо Свобода повідомляє, що Гершкович близько шести років живе в москві, висвітлюючи події в росії та Україні для The Wall Street Journal. Раніше він працював в Agence France-Presse, The Moscow Times і The New York Times. За матеріалами Радіо Свобода, Євроатлантична Україна