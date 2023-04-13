За версією TIMEОлена Зеленська та Олександра Матвійчук увійшли в список найвпливовіших людей світу

До списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією американського журналу TIME увійшли перша леді України Олена Зеленська та правозахисниця і нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук. Про це йдеться на сайті видання.

Загалом у списку шість категорій - "Лідери", "Титани", "Новатори", "Кумири", "Діячі мистецтва" та "Інноватори". Українки представлені в категорії "Лідери".

Перша леді США Джилл Байден у своєму дописі на сайті TIME розповіла, що хоча Зеленська не планувала стати борчинею за народ України, але зрештою сміливо відгукнулася на таку потребу, зазначає "Громадське.

Байден нагадала, що зустрічала Зеленську у День матері у 2022 році під час їхньої зустрічі в Україні: "Інстинктивно ми обійнялися - дві матері, дві нації, котрі об'єдналися заради миру".

Перша леді США зазначає, що Зеленська залишається в Україні навіть попри те, що могла покинути її.

"Вона залишається, тому що свобода і демократія заслуговують на захисників. Вона залишається, щоб показати світові, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здатися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей - заради їхнього майбутнього та майбутнього всіх українців", - резюмувала Байден.

Про керівницю "Центру громадянських свобод" Олександру Матвійчук відгукнулась колишня перша леді та кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон.

Як йдеться у дописі Клінтон Матвійчук присвятила своє життя захисту демократії, а її правозахисна організація "Центр громадянських свобод" прагне зробити Україну більш демократичною та документує російські воєнні злочини.

Клінтон нагадала, що у 2022 році ця організація отримала Нобелівську премію миру, що стало першою такою нагородою громадянинові чи організації з України.

"Насильство проти цивільних є злочином проти суспільства, демократії та людства. Проте надто часто це відбувається безкарно, особливо щодо жінок та дівчаток. Тому робота, яку робить Олександра та її організація, така актуальна і важлива. Документуючи звірства Росії, щоб злочинці могли постати перед судом, вона доводить, що жінки не просто жертви війни; вони можуть бути провідниками миру та справедливості", - наголошує Клінтон.

У категорії "Лідери" окрім першої леді України та Олександри Матвійчук, є ще президент США Джозеф Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр Японії Фуміо Кішіда і заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші. За матеріалами Zaxid.net.