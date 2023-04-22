Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", який встановлює заборону на поширення символіки російської імперської політики на всій території України.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України

Станом на 21 квітня Зеленський підписав законопроєкт No7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України".

У початковій версії новини йшлося, що Зеленський підписав закон "Про географічні назви", який "забороняє географічні назви, пов'язані з Росією".

Насправді йдеться про остаточну версію закону під назвою "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Також у новині йшлося про суть законопроєкту, ухваленого в першому читанні, після чого він був значно розширений і змінений.

Закон набуває чинності через три місяці після його опублікування, за цей час Кабінет міністрів має підготувати нормативну базу для реалізації його положень.