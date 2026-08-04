Російська атака по Дніпру пошкодила склад кондитерської фабрики

У Дніпрі внаслідок нічної російської атаки пошкоджений складський комплекс із продукцією шоколаду Millennium.

Про це фабрика Millennium повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Унаслідок нічної атаки на Дніпро складський комплекс із продукцією шоколаду Millennium зазнав значних пошкоджень. Через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій. Але для нас найголовніше, що люди в безпеці!", - ідеться у повідомленні.

В компанії зауважили, що їм особливо прикро за те, що вони з турботою готували відправлення для покупців і партнерів.

"Ми вже працюємо над відновленням. Дякуємо за підтримку, довіру та розуміння!", - наголосили в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська з вечора 3 серпня майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Пошкоджені будинки і склади з продуктами, двоє поранених.



