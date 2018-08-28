Европейский выбор объединяет Украину, уверен Порошенко

Европейский выбор объединяет Украину, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"Очень важно, что в критических условиях последних четырех лет украинцы не утратили твердую надежду, поддержку и уверенность в европейском векторе развития нашего государства. Украина больше не является расколотой, европейский выбор объединяет Украину", - сказал П.Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.

В связи с этим он напомнил о намерении инициировать внесение изменений в Конституцию, "которые заякорят европейский и евроатлантический выбор нашего государства".

По мнению главы государства, такой шаг нужен не только Украине, но и всей Европе, так как речь идет о превращении самого крупного европейского государства в "пространство нового европейского роста".

"Хочу обратить ваше внимание на то, что перед Днем Независимости из уст наших американских партнеров и федерального канцлера Германии было четко подчеркнуто, что двери и в Европейский Союз и НАТО для Украины открыты. Даже были названы некоторые временные рамки", - рассказал П.Порошенко.