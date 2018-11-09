Порошенко поприветствовал новые санкции США в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал расширение Вашингтоном санкций против России за агрессию против Украины. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке.

"Приветствую расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе! Четкий сигнал - все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не смогут избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру. Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право! " - написал Порошенко.

Президент Украины напомнил, что санкционное давление против РФ сохраняется уже более 4 лет.

Накануне Министерство финансов США добавило в санкционный список 3 физических лиц и 9 компаний из России за агрессию в Крыму и на Донбассе. По материалам LB.ua