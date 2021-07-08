Авіатроща МАУ: Україна й Канада спільно вимагатимуть справедливості від Ірану

Україна та Канада тісно співпрацюватимуть з метою отримання від Ірану належних компенсацій родичами жертв катастрофи літака авіакомпанії МАУ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це за підсумками зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з канадським колегою Марком Гарно повідомило МЗС Канади.

Зустріч відбулася у Вільнюсі на полях Конференції з питань реформ в Україні.

“Під час двосторонньої зустрічі міністри підтвердили відданість співпраці у пошуку справедливості, прозорості та відшкодувань для родичів жертв катастрофи літака МАУ рейсу 752, збитого іранською ракетою в січні 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що “міністр Кулеба поінформував міністра Гарно про майбутній саміт Кримської платформи”.

У МЗС України поінформували, що Кулеба і Гарно обговорили кроки для поглиблення особливого партнерства України та Канади в оборонній, безпековій, політичній та гуманітарній сферах.

"Марк Гарно підтвердив готовність його країни і надалі підтримувати внутрішні перетворення в Україні для просування її євроатлантичної інтеграції, боротьбу нашої держави з російською агресією, зокрема в контексті тренувальних місій для українських військових та поліцейських", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

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8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

7 червня посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ. За матеріалами Укрінформ.