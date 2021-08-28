Єрмак: Усіх українських громадян, які заявили про бажання покинути Афганістан, евакуйовано

Україна евакуювала всіх своїх громадян, які хотіли покинути Афганістан, а також групу іноземців, включно з кількома журналістами світових видань. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі каналу "Україна 24".

Єрмак зустрів евакуаційний рейс із Кабула, що приземлився сьогодні в аеропорту "Бориспіль", після чого виступив перед журналістами разом із міністром оборони Андрієм Тараном і заступником міністра закордонних справ Євгенієм Єніним.

"На сьогодні ми можемо вам сказати, що всі українські громадяни, які заявили про своє бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з Міністерством закордонних справ, з нашими військовими, які були в Кабулі, які були в аеропорту або поруч з аеропортом, тому що там була дуже складна ситуація, - ми вже всіх евакуювали", - сказав він, додавши, що йдеться не тільки про літак, який уже приземлився, а й про ще кілька, які мають прилетіти сьогодні.

За його словами, "є люди, які можуть ще знаходитися в інших місцях Афганістану", працює українська цілодобова гаряча лінія, на яку вони можуть звернутися, і якщо знайдуться ще українські громадяни, які хочуть виїхати, евакуацію продовжать.

"Я хочу вас запевнити, що жодного українського громадянина, який опинився в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо. Ми продовжуємо використовувати всі наші можливості", - підкреслив Єрмак.

Глава ОП додав, що серед евакуйованих Україною з Кабула є журналісти провідних світових видань, - Wall Street Journal, US Today, Global Mail, є представник Організації Об'єднаних Націй.

До сьогодні Україна вже евакуювала з Афганістану більше ніж 250 українців, членів їхніх сімей та іноземних громадян. Україна виконала три евакуаційні рейси з Афганістану: перший - у ніч на 16 серпня, другий - у ніч на 22 серпня, третій - удень 23 серпня. Першими двома евакуювали понад 160 людей, 36 із них - українці, під час останнього - ще 98, зокрема 41 українця. Крім того, як розповів посол України в Таджикистані та Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк, 20 громадян України покинули Афганістан літаками інших країн.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вечері 27 серпня говорив, що звернулося в посольство і чекає на евакуацію приблизно 90 українців і членів їхніх сімей. Серватюк сказав того самого дня, що, за останніми даними, в Афганістані залишається понад 230 громадян України та їхніх родичів. За матеріалами Гордон.