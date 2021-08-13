Кількість учасників саміту "Кримської платформи" зросла до 40 - Кулеба

Загальна кількість учасників установчого саміту "Кримської платформи" зросла до 40.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на онлайн-брифінгу, пише "Укрінформ".

"Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри. У нас є 40 підтверджень участі в саміті Кримської платформи", - поінформував він.

Кулеба нагадав, що на саміті 23 серпня ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті.

Міністр сказав: "Тому насправді підтримка Кримської платформи буде ще більшою, і я переконаний, невпинно зростатиме".

Кулеба також відзначив запуск офіційного сайту "Кримської платформи".

"Вона (сайт - ред.) буде розвиватися, будуть з'являтися нові іншомовні версії цієї сторінки. Це буде постійна платформа для функціонування Кримської платформи онлайн. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про цю важливу ініціативу", - зазначив Кулеба.

Сайт містить такі основні розділи:

Крим до окупації,

Крим в окупації,

Кримська платформа,

експертна мережа Кримської платформи саміт "Кримська платформа".

Довідка. 23 серпня саміт Кримської платформи в Києві відкриє співачка Джамала піснею "1944". 6 серпня в Києві пройшов форум експертів "Кримської платформи". Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні. За матеріалами 5 канал.