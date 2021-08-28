Кулеба пояснив слова Єніна про нібито захоплення українського літака в Кабулі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24 роз'яснив інцидент з нібито викраденням українського літака в Афганістані.

Кулеба зізнався, що "нічого більш складного", ніж евакуація з Афганістану, у своїй професійній кар'єрі ще не переживав. За його словами, виліт кожного літака "супроводжувався страшними проблемами".

Він розповів, що один з літаків з українцями штурмували місцеві жителі, які хочуть покинути країну. "Дійшло до того, що просто стюарди були змушені зсередини закривати двері, просто щоб не допустити цю хвилю людей всередину", - сказав він.

"Або інший варіант. Літаку кажуть: о 6 ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте - і ви вилітаєте. Але ж ніч, всі бігають шукають якісь можливості вилетіти ... Літак раптово виходить на рулежку і вилітає без наших громадян", - розповів Кулеба.

За його словами, один літак було розвернуто в повітрі "через те, що на його борту не було громадян України". Кулеба уточнив, що це був не державний, а приватний літак.

Українців не забрали "з інших причин - взяли з десяток родичів своїх, членів своїх сімей і вирішили порушити домовленості й вивезти тільки своїх родичів", сказав глава МЗС.

Україна, за його словами, відмовилася приймати борт без своїх громадян.

Кулеба також повідомив число громадян України, які залишаються в Афганістані і подали заявки на евакуацію. За його словами, таких 90 осіб.

Сьогодні посол України в Таджикистані і Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк повідомив, що заявки на евакуацію подали 114 громадян України . При цьому всього в Афганістані на даний момент, за його словами, залишаються понад 230 українців.

24 серпня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі Громадському радіо повідомив, що під час евакуації українців і громадян інших країн в Кабулі невідомі люди захопили український літак і вилетіли в Іран. У МЗС спростували його слова.