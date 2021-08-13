У Софії Київській урочисто встановили оригінал Конституції Пилипа Орлика

Експозицію обіцяють відкрити для відвідувачів 17 серпня.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Міністр розповів, як у Києві відбувалося встановлення оригіналу Конституції Пилипа Орлика до експозиції у Софії Київській.

Нагадаємо, Конституція прибула в Київ 10 серпня. До слова, документ доставили в столицю вперше за 311 років.

"Сьогодні величезне щастя і гордість особисто бути присутнім під час її встановлення до експозиції. Це зворушливо, хвилююче та відповідально. Так і хотілось сказати "Ласкаво просимо додому", - каже Олександр Ткаченко.

До слова, цей документ - перша у світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління і в якій окреслювалися державні кордони. У ній вже тоді йшлося про цілісніть і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою.

Міністр зазначив, що латиномовна конституція буде представлена на шведській виставці "Раритети Української козацької держави - Гетьманщини XVII- XVIII ст." у Софії Київській.

Окрім цього, на експозиції можна буде побачити ще 3 старовинних предмети тих часів: булаву гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга.

Мощехранительниця - знак Гідності Голови Української Держави, або Клейнод Гетьмана Івана Мазепи.

Два оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи.

Усі ці експонати зможе побачити будь-хто охочий вже з 17 серпня. За матеріалами Kyiv Media