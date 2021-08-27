Зеленський про протидію РФ Кримській платформі: Тиск був на рівні лідерів

Представники світової спільноти сумнівалися, що на саміт Кримської платформи до Києва приїде 30 учасників, як анонсувала Україна. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 26 серпня в ефірі каналу "1+1".

"[Усі, хто приїхав], ц цілому - вражені. Вражені в тому, що до останнього кожен з них... Хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось був великий тиск від Росії, вони дзвонили їм по телефону, на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів - лідерам. Усі сумнівалися, що буде 30 країн, про що ми говорили. Усі вражені кількістю, усі вражені потужністю не просто заяв - ми відразу показали декларацію, пішли в офіс Кримської платформи, показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються гуманітарними питаннями, питаннями полонених тощо по всьому світу", - сказав він. За матеріалами Гордон.