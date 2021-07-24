Зеленський своїм указом запровадив рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору", ухвалене на засіданні РНБО в червні.

Відповідний документ No307/2021 разом із зазначеним рішенням Ради був оприлюднений на сайті президента в п'ятницю.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 - нетаємно). Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.

"Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що: суспільство очікує від усіх гілок влади конкретних результатів упровадження реформ, які б конвертувалися у добробут та безпеку громадян; підготовка України до набуття членства в НАТО є надважливим державним завданням; Україна буде розглядатися реальним кандидатом на членство в НАТО у разі досягнення серйозного прогресу в усіх сферах життєдіяльності держави; успішне впровадження внутрішньодержавних реформ є неможливим без ефективного інтегрування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до всіх сфер державної політики; Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО та державами-членами Альянсу з метою реалізації рішень стосовно євроатлантичних прагнень України, які зафіксовані в Декларації Бухарестського саміту, прийнятій главами держав і урядів, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 року", - наголошується в тексті рішення РНБО, оприлюдненому на сайті глави держави.

У зв'язку з цим РНБО доручила Кабінету міністрів України проаналізувати у двомісячний строк стан виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та за результатами вжити заходів щодо підвищення ефективності їх реалізації центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами; опрацювати питання щодо утворення в центральних органах виконавчої влади та інших державних органах окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції України.

Також Кабміну доручено опрацювати питання про формування національної системи переходу сектора безпеки і оборони на стандарти НАТО, забезпечити розробку програм підвищення кваліфікації держслужбовців з питань євроатлантичної інтеграції, і забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації закону України "Про оборонні закупівлі" і переходу на нову систему оборонних закупівель.

Міністерству оборони України доручається вжити заходів для пролонгації Меморандуму про домовленість між Урядом України і Організацією НАТО з питань зв'язку та інформації, внести на розгляд Кабміну пропозиції щодо вдосконалення вимог щодо фізичної безпеки, процесів внутрішнього контролю та процедур звітності з військового майна, а також вжити заходів для невідкладного призначення Військового представника Місії України при НАТО.

Міністерству закордонних справ України, Міністерству оборони України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України за участю інших заінтересованих державних органів погодити у тримісячний строк зі стороною НАТО питання розвитку практичної співпраці з Україною як партнером НАТО з розширеними можливостями.

Міністерству розвитку громад і територій України спільно з обласними державними адміністраціями доручено розробити і подати на узгодження Кабміну пропозиції про пілотні регіональні проекти в сфері євроатлантичної інтеграції.

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній митній службі України, Міністерству оборони України підготувати та подати у тримісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджені законодавчі пропозиції щодо спрощення прикордонного і митного контролю осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особистих речей та зброї підрозділів збройних сил інших держав, які прибувають в Україну на підставах, визначених Законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Службі безпеки України доручається підготувати і внести в установленому порядку проект закону України "Про безпеку класифікованої інформації" (нова редакція закону України "Про державну таємницю").