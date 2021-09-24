Зеленський за новим законом став олігархом, - ексміністр фінансів Уманський

Президент України Володимир Зеленський підпадає під категорію олігарха, закон проти яких ухвалили в парламенті. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення, контролює ЗМІ, має значну економічну вагу, фінансує партію "Слуга народу" і впливає на монополії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський, передає Цензор.НЕТ.

"Впав останній бастіон. Олігархів повалено. Тепер посадимо мільярд дерев, наробимо тисячу немовлят і переможемо путена.

Одразу є перша інтрига. Певний громадянин України Володимир Зеленський підпадає під усі критерії олігарха", - написав він.

За його словами, нині Зеленський не тільки очолює законодавчу владу, а й впливає на виконавчу і навіть на судову.

"Вступна теза. Не секрет, що поки що в Україні влада є інструментом отримання доходів. В особі Зеленського маємо громадянина, наділеного максимальною владою. Він є і головою законодавчої влади. І фактичним керівником уряду. І, як показали останні події, розпорядником судової системи.

Набагато більше Володимиру Зеленському пасував би термін "монарх". Але ми називаємо його просто "громадянин". А відсьогодні - маємо підстави назвати "громадянин олігарх Зеленський"", - зазначив Уманський.

Президент підпадає під категорії олігарха, які прописані в ухваленому сьогодні законі. Зокрема, він використовує політичну владу для збагачення свого оточення.

Далі Уманський наводить свої міркування, які, за його словами, складені на основі відкритих матеріалів ЗМІ і життєвого досвіду.

"Оцінка No 1. Зеленський використовує політичну владу для збільшення капіталів свого оточення. У легенду про бідного царя, у якого багаті слуги, я не вірю.

Звичайно, особисто громадянин олігарх Зеленський грошей в руки не бере. Зате люди президента контролюють масу державних підприємств, міністерств і відомств. А в цих підприємствах, міністерствах і відомствах, за інформацією ЗМІ, процвітає корупція.

За найтаємнішими слухами, з цієї корупції ніби навіть платять надбавки депутатам, звісно не офіційно, а в конвертах. Звичайно, це предмет для дослідження НаЗК, НАБУ і інших кваліфікованих співробітників. Можливо, одного прекрасного дня вони щось накопають.

Оцінка No 2. Громадянин олігарх Зеленський - контролер ЗМІ. Це стовідсотковий факт.

Він контролює засоби масової інформації. Так, громадянин Зеленський - не власник. Але, як казав один мудрий чоловік, головне не володіти, а користуватися. Зеленський впливає на ЗМІ і контролює їх, з вигодою для себе і свого оточення.

Не обов'язково впливати фінансово. А ось впливати адміністративно, через лояльну Нацраду з ТБ - це 100% про нашого Зе. Чи ви думаєте, інші олігархи просто так хвалять громадянина олігарха Зеленського в ефірах ТБ?

З прийняттям цього закону, громадянин олігарх Зеленський буде контролювати ЗМІ через закон "про олігархів". Опосередковано, через РНБО, але це все буде він. Якщо, звичайно, РНБО не визнає очевидний факт - він олігарх.

Оцінка No 3. Зеленський має значну економічну та політичну вагу. Хто посперечається? Одне "Велике будівництво" чого варте.

Так, він витрачає не свої гроші, а державні. Але вага його від цього не менше. Будь-який олігарх мріє прокручувати державні мільярди і впливати на формування бюджету. Отже знову все сходиться.

Оцінка No4. Зеленський фінансує партію "Слуга народу". Офіційно - через бюджетні виплати на користь партії. Так, це не його гроші. Але ніде в законі не написано, що фінансувати повинен "за свої". Там написано просто "фінансує".

А якщо вірити ЗМІ, то фінансує ще й неофіційно - через розподіл "рибних" посад (в тому числі в наглядових радах), конверти, потоки. Через збереження недоторканними різного роду схем.

Оцінка No 5. Олігарх (за законом) - не тільки той, хто володіє монополією. А ще й той, хто здійснює контроль над керівництвом монополій і отримує з цього вигоду. І тут у нас є одразу кілька прикладів, як громадянин олігарх Зеленський впливає на: "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". А якщо копати глибше, то і на "Енергоатом", "Центренерго", і ще багато кого.

А якщо копати дуже глибоко, найбільша монополія - це влада. Монополія на призначення і на розслідування (або їх відсутність).

Монополія на Антимонопольний комітет і його бездіяльність. На СБУ, Генпрокуратуру і МВС. На ДАБІ. На всі ті структури, які десятиліттями приносили корупційний дохід. Цього доходу ніби як не існує. Але він - звичайно ж, існує", - написав він.

"Одних цих аргументів достатньо, щоб називати Володимира Зеленського олігархом. Особливо іронічно те, що ці критерії прописані в його власному законі. Виходить, він просто зобов'язаний отримати статус олігарха. До того ж, першим! Все ж громадянин Зеленський є ще і Президентом країни. А це, як мінімум, потрібно поважати! Наступним кроком олігархоборця Зеленського має бути обмеження власного впливу на державу. Перемогти гідру олігархії в зародку!" - резюмував ексміністр.