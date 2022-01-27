Названо кандидата на посаду в.о. командувача Нацгвардії

Голова МВС Денис Монастирський задовольнить рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Нацгвардії. Він запропонує на цю посаду генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Про це Монастирський повідомив у Facebook у четвер, 27 січня.

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано та направлено президенту України для ухвалення рішення. Одночасно я вніс подання президенту України про призначення виконувачем обов'язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - написав міністр.

Він повідомив, що підрозділи Нацгвардії продовжують виконувати свої завдання у штатному режимі.

"Також за моїм наказом буде проведено вивчення умов, у яких несуть службу усі призовники строкової служби у Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - додав Монастирський.

Нагадаємо, Балан подав у відставку після трагедії у Дніпрі, де нацгвардієць Артем Рябчук застрелив п'ятьох людей, у тому числі чотирьох товаришів по службі та цивільну.

Рябчук пізніше був затриманий. Він сам здався силовикам. У ДБР відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, а також за статтею про службову недбалість керівництва Нацгвардії.

Рябчуку уже оголосили про підозру і призначили експертизу. За матеріалами Слово і Діло.