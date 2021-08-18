Білий дім: Значна частина американської військової техніки потрапила до рук талібів

Значна частина військової техніки США, переданої Афганістану, потрапила до рук талібів, визнав вчора, 17 серпня 2021 року, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час пресконференції.

На питання про те, що відбувається зі зброєю на мільярди доларів, яку США надали Афганістану, і чи є у адміністрації президента Джо Байдена плани на цей рахунок, Салліван відповів: "Очевидно, у нас немає повної картини, куди потрапила кожна одиниця оборонної техніки, але, безумовно, значна частина потрапила в руки Талібану. І, очевидно, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть її нам в аеропорту".

Коментуючи потрапляння до рук талібів вертольотів "Чорний яструб" (Black Hawk) та іншого військового обладнання, Салліван заявив, що це був важкий вибір президента: відмовити в допомозі Афганістану через ризик, що техніку захопить Талібан, або ризикувати і надати допомогу. Він додав, що Байден вважає правильним прийняте ним рішення.

"Ці "Чорні яструби" були передані талібам. Вони були передані силам національної безпеки Афганістану, щоб вони могли захистити себе – на особливе прохання президента Гані, який прибув в Овальний кабінет і попросив, серед іншого, про додаткові повітряні засоби", – підкреслив Салліван.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ