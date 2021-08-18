Білий дім: Значна частина американської військової техніки потрапила до рук талібів
Значна частина військової техніки США, переданої Афганістану, потрапила до рук талібів, визнав вчора, 17 серпня 2021 року, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час пресконференції.
На питання про те, що відбувається зі зброєю на мільярди доларів, яку США надали Афганістану, і чи є у адміністрації президента Джо Байдена плани на цей рахунок, Салліван відповів: "Очевидно, у нас немає повної картини, куди потрапила кожна одиниця оборонної техніки, але, безумовно, значна частина потрапила в руки Талібану. І, очевидно, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть її нам в аеропорту".
Коментуючи потрапляння до рук талібів вертольотів "Чорний яструб" (Black Hawk) та іншого військового обладнання, Салліван заявив, що це був важкий вибір президента: відмовити в допомозі Афганістану через ризик, що техніку захопить Талібан, або ризикувати і надати допомогу. Він додав, що Байден вважає правильним прийняте ним рішення.
"Ці "Чорні яструби" були передані талібам. Вони були передані силам національної безпеки Афганістану, щоб вони могли захистити себе – на особливе прохання президента Гані, який прибув в Овальний кабінет і попросив, серед іншого, про додаткові повітряні засоби", – підкреслив Салліван.
- 15 серпня таліби без бою, за домовленістю з владою, взяли Кабул і зайшли в президентський палац, звідки проголосили, що "війна закінчена". В.о голови МВС країни Абдул Саттар Мірзаквал заявив, що перехід влади пройде мирно, а бойовики нібито отримали наказ не порушувати звичний уклад життя людей і не займатися мародерством.
- Афганський президент Ашраф Гані разом з частиною топчиновників втік з країни – можливо, в Узбекистан. Видання ВВС також писало, що віцепрезидент Амрулла Салех нібито теж втік.
- 16 серпня Ахмад Масуд, син легендарного військового командира, відомого як Панджшерській лев, закликав співвітчизників приєднатися до нього в опорі Талібану.
- 17 серпня віцепрезидент Амрулла Салех заявив, що він не покидав країну, в даний момент є законним президентом Афганістану і закликав громадян приєднуватися до опору талібів.
За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ