У разі вторгнення Росії в Україну Nord Stream 2 не працюватиме - Держдеп

Якщо війська РФ здійснять вторгнення в Україну - газопровід "Північний потік-2" із Росії до Німеччини не працюватиме.

Як інформує "Україна молода", про це категорично заявив речник Держдепу США Нед Прайс повідомляє NPR.

"Перший пункт - газ зараз не проходить через "Північний потік-2", і це важливо, тому що це означає, що "Північний потік-2" зараз не працює. Для нас це важіль впливу. Це важіль впливу для Німеччини. Це важіль впливу для трансатлантичної спільноти, оскільки газ не надходить. Щоб було зрозуміло, це не важелі впливу для Володимира Путіна. Другий момент - і я хочу бути дуже чітким - якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не рухатиметься вперед, і ми хочемо бути дуже чіткими щодо цього", - сказав він.

За його словами, США зробили все можливе, щоб щирим способом продемонструвати РФ, що діалог і дипломатія - це те, чому Вашингтон віддає перевагу.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream AG подала заявку на сертифікацію газогону "Північний потік-2" до Федерального мережевого агентства ФРН 6 вересня 2021 року.

Проте в листопаді регулятор оголосив, що призупиняє процедуру через невідповідність юридичним нормам європейського газового законодавства (анбандлінг). Операційна компанія Nord Stream AG, штаб-квартира якої розташована у Швейцарії, мала створити компанію у ФРН, щоб розділити функції.

Регулятор зазначав, що процес сертифікації залишатиметься призупиненим, доки не буде завершено передачу основних активів і людських ресурсів дочірньому підприємству, а Федеральне мережеве агентство зможе перевірити повноту поданих документів дочірньої компанії як нового заявника.

Будівництво "Північного потоку-2" завершили на початку вересня. Газопровід побудовано з РФ до Німеччини в обхід України дном Балтійського моря. Єдиним акціонером проєкту є Газпром.

Держдепартамент США випустив розпорядження з приписом сім'ям американських дипломатів залишити Україну через загрозу військового вторгнення з боку Росії. Крім того, у відомстві дозволили добровільний від'їзд найманих працівників посольства США в Києві.