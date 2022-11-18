Суркіс та Шуфрич написали заяви про вихід зі складу НОК

Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич написали заяви про вихід зі складу НОК. Чи повернеться у НОК Андрій Шевченко невідомо.

Про це повідомив президент НОК Вадим Гутцайт в ефірі телеканалу Київ.

"Сьогодні Григорієм Суркісом та Нестором Шуфричем вже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їх членство. Сподіваюсь, що це питання буде знято", - розказав він.

Чи повернеться після цього у НОК Андрій Шевченко невідомо.

"Стосовно Андрія Шевченка, ми спілкувались з ним. Він мене попередив, що написав. Але я йому потім набрав, коли вже він вже опублікував свої думки. Я йому сказав, що вже написані листи про вихід з НОК паном Шуфричем та паном Суркісом. Ми домовились про зустріч на наступному тижні. Будем пропрацьовувати, як надалі нам працювати разом", - сказав Гутцайт.

Як ми писали, Шевченко відмовився бути членом НОК у компанії з Шуфричем і Суркісом

"…я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - наголосив він.

Нагадаємо, в НОК обрали нових членів на період 2022-2026 років. Зокрема, членами комітету стали Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.

Андрія Шевченка було обрано віцепрезидентом НОК.