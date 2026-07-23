Цієї зими Україна або вийде на переговори, або зіткнеться з новою ескалацією війни, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що взимку 2026 - 2027 року Україна або вийде на переговори з Росії, або зіткнеться з новою ескалацією війни.

Про це президент України сказав під час спільного з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з медіа, передає УНІАН.

За словами Зеленського, українська розвідка бачить навколо шляху на два табори. Одні виступають за завершення війни через погіршення економіки, інші вимагають продовжувати бойові дії та розширювати мобілізацію.

Президент наголосив, що пріоритетом для України залишається стійкість фронту та вихід на переговори.

22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову із представниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Глава держави описав розмову як "хорошу та важливу". Вона стосувалась того, як активізувати дипломатію, аби наблизити мир, до якого готова Україна. Джерела 24 Каналу повідомляли, що бесіда тривала близько пів години.