Вперше в історії дві українки зустрінуться у чвертьфіналі турніру Grand Slam

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15) зустрінуться між собою у чвертьфіналі Ролан Гаррос, повідомляє "Чемпіон".

На турнірах Grand Slam така подія відбудеться вперше в історії.

Єдиний випадок, коли дві представниці України дісталися до чвертьфіналу одного мейджора, стався на Australian Open-2024. Тоді до цієї стадії змагань дісталися Костюк і Даяна Ястремська. Вони грали не одна проти одної й лише Ястремська пробилася до півфіналу.

Чвертьфінальний поєдинок між двома першими ракетками України відбудеться 2 червня, час його початку визначиться пізніше. За матеріалами Цензор.Нет