Блогерка Лумер анонсувала можливу зустріч із Зеленським під час візиту до України

Американська блогерка Лора Лумер, ймовірно, матиме зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва - про це вона заявила в своїх соцмережах 23 липня.

"Можливо, я зможу зустрітися з президентом Зеленським, поки перебуваю в Україні", - написала вона в соцмережі X, спитавши в своїх підписників, які питання їй варто поставити голові української держави.

Офіс президента раніше привітав візит Лумер до Києво-Печерської Лаври, пошкодженої російським ударом. Офіційно її зустріч із Зеленським наразі не анонсувалася.

Консервативну блогерку Лору Лумер називають наближеною до президента США Дональда Трампа. На початку свого візиту до Києва вона написала, реагуючи на допис російського телеканалу RT, що раніше "жила в медіабульбашці й під впливом російської пропаганди", тому й приїхала в Україну, "щоб на власні очі побачити країну".

Лумер раніше критикувала фінансову допомогу Україні з бюджету США і українську владу. За матеріалами Радіо Свобода.