Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев оголосив, що його країна більше не братиме участі у форматі "коаліції рішучих", оскільки виступає за дипломатичне врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє BTA.

Таким чином, прем'єр-міністр у інтерв'ю телеканалу bTV у Парижі пояснив, чому ніхто не представляв країну на саміті "коаліції рішучих", що відбувся у понеділок у столиці Франції. Він зазначив, що особисто отримав запрошення від президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до коаліції.

"Ми не входимо до коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через активні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами", - уточнив прем'єр-міністр.

9 липня Радев також розкритикував попередні уряди за їхні фінансові зобов'язання щодо підтримки України, зазначивши, що вони залишили країні значний бюджетний дефіцит, водночас даючи довгострокові обіцянки щодо надання допомоги. "Коаліція рішучих". Березень 2025. Франція. Джерело: Офіс Президента

"Попередні уряди взяли на себе тверді довгострокові зобов'язання щодо фінансової підтримки України у вигляді щорічних внесків. Водночас вони залишили нам величезний бюджетний дефіцит", - сказав він.

Риторика болгарського уряду щодо відмови від поставок військової допомоги Україні розпочалася одразу із приходом до влади Румена Радева у травні цього року.

За матеріалами Мілітарний.