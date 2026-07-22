Рубіо на зустрічі з Лавровим обговорить війну Росії проти України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час запланованої на завтра зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим обговорить російсько-українську війну.

Про це повідомляє Guardian, передає Укрінформ.

Рубіо зазначив, що США "хотіли б, щоб ця війна закінчилася" і наголосив, що обговорюватиме це питання з Лавровим.

"Війна в Україні, я думаю, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленостей з інших питань", - пояснив він, додавши, що США все ще можуть співпрацювати з Москвою в деяких сферах.

Рубіо підкреслив прагнення США закінчити цю війну та зауважив, що "було б добре і для Росії, якби ця війна закінчилася", саме тому "ми порушимо це питання".

"США готові відігравати конструктивну роль у припиненні цієї війни, якщо така можливість з'явиться", - зазначив він.

Держсекретар констатує, що переговори між США та Росією не досягли значного прогресу в останні місяці, але, на його думку, "можливо, зараз існують нові умови, які дозволять відновити цей діалог".

Державний секретар США Марко Рубіо перебуває в Манілі, де бере участь в зустрічі міністрів закордонних справ у рамках Східноазіатського саміту за участю 11 членів Асоціації країн Південно- Східної Азії (АСЕАН).

Також стало відомо, що 23 липня відбудеться зустріч Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який також бере участь в міністерських зустрічах в столиці Філіппін.