FT: Українські атаки вивели з ладу від 20% до 40% нафтоперероблення РФ

Удари українських дронів вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей РФ. Про це повідомило Financial Times.

Видання пише, що українські атаки втягнули РФ у паливну кризу таких масштабів, яких не було з останніх років існування СРСР. Згідно з аналізом FT, проведеним на основі кількості автомобілістів у кожному регіоні країни- агресора, дефіцит безпосередньо впливає на близько 50 млн росіян, або 35% населення.

Росія припинила публікувати значну частину даних, але більшість аналітиків, використовуючи вторинні дані та повідомлення медіа, оцінюють, що від 20% до 40% відсотків потужностей з перероблення було виведено з ладу.

"Криза реальна. Люди її відчувають. Але вона ще не набула масштабного економічного впливу, не позначившись на перевезенні товарів та доступності послуг", - сказав Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія - Євразія.

Також Білорусь у червні збільшила залізничні постачання автомобільного бензину та дизельного пального до рекордного рівня на тлі дефіциту нафтопродуктів на російському ринку.

Україна значно збільшила кількість атак на російські нафтопереробні заводи, що спричинило паливну кризу в Росії. Припинення роботи кількох великих нафтопереробних заводів у центральній Росії після ударів українських безпілотників призвело до скорочення виробництва бензину приблизно на 25% у річному обчисленні. Про те, чого очікувати далі, LIGA.net писала в окремому матеріалі.

1 липня Reuters повідомляло, що РФ почала імпортувати бензин з Індії. Крім того, Казахстан погодився передати Росії 50 000 тонн бензину в липні та серпні як гуманітарну допомогу.

9 липня влада Росії офіційно заявила, що імпортуватиме нафтопродукти, а також повністю заборонила експорт дизпального. Раніше уряд РФ заборонив експорт автобензинів та авіагасу. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.