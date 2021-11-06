Андрій Шевченко вже сьогодні може очолити "Дженоа" - ЗМІ

Свій дебютний матч в Серії А у якості тренера Шевченко проведе 21 листопада проти "Роми".

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко стане тренером клубу італійської Серії А "Дженоа". Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, про призначення повідомлять вже найближчим часом, передає Укрінформ.

За інформацією одразу кількох італійських журналістів, сторони розглядають два варіанти контракту - трирічний та дворічний з опцією продовження на третій.

Наразі "Дженоа" очолює Давид Баллардіні, але незабаром буде оголошено про припинення співпраці з ним. В чемпіонаті Серії А "Дженоа" посідає 15-те місце.

"Дженоа" належить американській компанії 777 Partners, яка придбала контрольний пакет акцій у колишнього власника Енріко Преціозі.

Влітку Андрій Шевченко не став продовжувати контракт зі збірною України.