Київське "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні"

Київський ФК "Динамо" програв у третьому турі Ліги чемпіонів каталонській "Барселоні". Матч на "Камп Ноу" завершився з мінімальним рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Господарі поля захопили ініціативу від початку матчу та вже могли відкрити рахунок на другій хвилині зустрічі, проте Сержиньйо Дест пробив головою вище воріт. На 12 хвилині "Динамо" вдалося організувати єдину перспективну атаку: Віктор Циганков гарно закинув м'яч на хід Віталію Буяльському, але той пропустив можливість для удару, а удар самого Циганкова заблокували.

У середині тайму Люк де Йонг мав кілька можливостей, проте або пробивав неточно, або ж ситуацію рятував Георгій Бущан. Та на 36 хвилині каталонці нарешті забивають гол, який назрівав давно: Жорді Альба після розіграшу кутового навісив на дальню праву стійку, де влучно зіграв головою залишений без нагляду Жерард Піке. Статистика першого тайму засвідчила тотальну перевагу господарів: 64% володіння м'ячем, удвічі більше пасів, вісім ударів по воротах проти двох у динамівців і стільки ж кутових, яких кияни не мали взагалі.

У другому таймі "Динамо" стало частіше ходити в атаки, проте в "Барселони", яка після забитого м'яча стала менш агресивною, моментів все ще було більше і вони були гостріші - не вистачало лише точності. Стресова ситуація для фанатів київського клубу трапилася на 53 хвилині, коли Ансу Фаті забрав м'яча у Бущана у штрафному майданчику та дивом не потрапив у ворота.

Денис Гармаш, який вийшов на заміну замість Владислава Супряги, заробив кілька штрафних неподалік воріт суперника, але вони "Динамо" не допомогли. Загалом кияни не змогли нічого показати на полі: за всю гру вони нанесли лише три удари в бік воріт і жодного в площину.

Після поразки на "Камп Ноу" "Динамо" опустилося на останню сходинку турнірної таблиці, пропустивши вперед "Барселону". Хто після третього туру опиниться на першому та другому місцях, вирішать між собою "Баварія" та "Бенфіка", які вийдуть на поле о 22:00. За матеріалами Zaxid.net