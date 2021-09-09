Корнієнко прокоментував гол у дебютному матчі за збірну України

Захисник збірної України Віктор Корнієнко поділився емоціями після феєричного дебюту у спарингу проти Чехії (1:1).

"Вважаю, провели непоганий матч, враховуючи ротацію. Думаю, це непоганий досвід. Десь у них були моменти, у нас були. Звичайно, найприкріше - пропускати за 10 секунд до фінального свистка. Треба щось з цим робити, не знаю.

Чехія - Україна - 1:1 - відео голів та огляд матчу

Розберемо помилки, подивимося, чому так у нас відбувається. А так в цілому непогана гра вийшла. Треба дивитися повтор і розібрати вже точно, хто не добіг. Так зараз можу сказати, що і я міг виручити, і в центрі поля хтось не добіг. Зараз не варто щось говорити, потрібно подивитися повтор і розібрати.

Звичайно, це вдвічі приємніше, коли мрієш просто дебютувати за збірну, а коли ще й забиваєш - вдвічі приємніше. Є кому присвятити гол. Вся Україна переживала, рідні мої, дружина, дитина, мама, сестра. А так цей гол всій Україні присвячую. Величезне спасибі нашим уболівальникам, які приїхали і підтримали нас. Це відчувається на полі, освіжає нас десь. Дуже приємно", - заявив Корнієнко у коментарі каналу "Футбол".