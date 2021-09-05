Шевченку пропонували залишитися у збірній України - версія УАФ

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький озвучив версію асоціації, чому Андрій Шевченко не продовжив працювати зі збірною України.

"30 липня я мав із ним телефонну розмову і сказав: "Андрію Миколайовичу, наступного дня, тобто 31-го, нам потрібно оформити рішення про закінчення контрактів та відповідне звільнення вас і всього тренерського штабу. Але, оскільки я знаю від президента УАФ, що у вас 2-го або 3-го серпня запланована зустріч, то ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені й погоджені". Це бюрократична частина.

"Ми сказали, що хочемо продовжити контракт": Шевченко - про відхід зі збірної України

З цим Андрій Миколайович, звісно, погодився. Сказав робити все згідно з законом, все, що необхідно. Сказав: "Справді, 2-го або 3-го ми (з Павелком - прим.) зустрінемося і будемо обговорювати умови нового пролонгованого контракту". Окрім цього, окрім телефонних розмов, була виконана необхідна юридична частина. Було надіслане повідомлення на адресу Андрія Миколайовича, яка зазначена у контракті. Також воно було надіслане представнику Шевченка, який протягом останніх п'яти років представляв його інтереси, засобами електронного зв'язку. Тому з нашого боку щодо повідомлення і запрошення все було виконано. Відповіді, на жаль, не отримали.

Наскільки мені відомо, зустрічей не було. Як ви розумієте, у нас не було плану "Б". Вся наша робота була спрямована на те, що ми будемо продовжувати співпрацю з Андрієм Миколайовичем. Питання технічних деталей та особистого контракту - саме з цим була пов'язана пауза на два-три тижні з призначенням нового тренера. Особисто я щиро сподівався, що контракт з Шевченком буде продовжений", - резюмував Запісоцький в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, 44-річний фахівець 3 вересня дав велику прес-конференцію, в якій розповів про "холодне" припинення співпраці з УАФ. Зокрема, він заявляв, що не отримував від УАФ жодних листів із запрошенням на перемовини. Асоціація ж стверджує, що надсилала його на київську домашню адресу Шевченка.

Зрештою, Андрій Миколайович покинув збірну України, а виконувати його обов'язки довірили Олександру Петракову. Новий тренер вже провів два матчі - з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1). За матеріалами /football24.ua