Естонія приєдналася до угоди щодо Спецтрибуналу за агресію РФ проти України

Естонія приєдналася до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Як передає Укрінформ, про це у соцмережі Х повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

"Сьогодні Естонія офіційно підписала документ, що підтверджує наше приєднання до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України", - йдеться у дописі МЗС Естонії.

У зовнішньополітичному відомстві країни додали, що "цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування. Безкарність не переможе".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Спеціальний трибунал за злочин агресії РФ проти України має стати дієвим інструментом покарання керівництва РФ та відновлення справедливості.