Путін планує ще три роки війни та шукає кошти, - The Moscow Times

27 липня в Росії знову оголосили про пріоритетність військового бюджету. Грошей на нього традиційно не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ російського диктатора Володимира Путіна перед депутатами Держдуми VIII скликання, пише The Moscow Times.

Путін формує "бюджет війни"

Військові витрати залишаться головними під час підготовки бюджету Росії на найближчі три роки, заявив Путін.

Також диктатор звинуватив Захід у запуску "русофобської машини", "світових рекордах" за санкціями. І цинічно пообіцяв, що нікому і ніколи не вдасться "зламати народ Росії".

Путін заявив, що іститути влади Росії готові до захисту країни та здатні разом із суспільством "дати рішучу відсіч будь-яким ворожим крокам".

Крім "зміцнення оборони країни" як пріоритету для бюджету 2027-2029 років глава Кремля обіцяє, що нарешті нібито вирішить першочергові соціальні завдання. Грошей не вистачає

У закон про бюджет-2026 уряд спочатку закладав 12,9 трлн рублів за статтею "національна оборона", пише видання.

Проте за фактом військовий бюджет перевищить план на 4-5 трлн рублів.

За оцінками Bloomberg, щоб сплатити всі витрати на війну, Мінфін Росії: готує секвестр цивільних статей, має намір залучити 2-3 трлн рублів додаткового боргу.

Фактичні витрати бюджету на війну проти України вже за підсумками першого кварталу досягли 5,9 трильйона рублів. Про це заявив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

Порівняно з тим же періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї збільшилися на 29,9%. Порівняно з січнем-березнем 2024 року - на 68,7%, порівняно з 2023 роком - на 129%, а якщо порівнювати з першим кварталом 2022-го - у 4,6 рази.

Війна з Україною обійшлася російським платникам податків у 53,079 трильйона рублів, або 746,6 млрд доларів.

Це сума покриває 28 років поточних видатків бюджету на охорону здоров'я, 30 років видатків на освіту, пише видання. Соціальні напрямки не фінансуються

Пріоритет оборони та безпеки в бюджеті змушує владу "вибірково підходити" до фінансування інших напрямів, констатує провідний експерт ЦМАКП Еміль Аблаєв.

Минулого року надходження до бюджету виявилися на 3 трлн рублів нижчими від плану, а цього - проблеми посилилися, зазначає Аблаєв.

Мінфін Росії підняв ПДВ до 22%, але дефіцит уже за підсумками першого півріччя досяг майже 6 трлн рублів.

До кінця року "дірка" у скарбниці РФ може збільшитись до 7 трлн рублів, прогнозує експерт.

Нагадаємо, що Путін знову масштабував штатну чисельність армії РФ. З 1 серпня Збройні сили Росії збільшаться на 27000 військовослужбовців.

Росії нібито не потрібно оголошувати мобілізацію, бо в неї "вистачає добровольців" для війни проти України. Про це цинічно заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.