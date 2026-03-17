Мінкульт скасував компанії "1+1 Інтернет" статус критично важливого підприємства

Міністерство культури України скасувало ТОВ "1+1 Інтернет" статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Відповідний наказ опублікований на сайті Мінкульту, передає Укрінформ.

У документі зазначається, що ТОВ "1+1 Інтернет" більше не відповідає критеріям, зазначеним у підпунктах 4,6 пункту 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період.

Наказ підписала віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

Як повідомляв Укрінформ, на порталі "Дія" з 13 березня підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі для потреб Збройних сил України компанії можуть бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.