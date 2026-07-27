Поліція в Києві затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата

27 липня в Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Поліціянти зупинили таксі, у якому він їхав, і надягнули на нього кайданки. За словами правоохоронців, підставою для зупинки нібито стало порушення правил військового обліку журналістом. Водночас, відповідно до документів, які є в розпорядженні редакції, жодних порушень правил військового обліку він не має, повідомляє hromadske.

За словами Євгенія Шульгата, співробітники поліції застосували до нього фізичну силу.

"Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі - незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим", - сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

У hromadske журналіст Євгеній Шульгат працював, зокрема, над матеріалами, пов'язаними з корупцією серед представників правоохоронних органів.

Медіарух раніше заявляв про системний тиск на незалежних журналістів, вказуючи на випадки стеження, дискредитації та перешкоджання професійній діяльності. Докладніше про причини такого тиску та його наслідки для антикорупційних розслідувань розповіли у статті "Внутрішній фронт. Хто й навіщо тисне на антикорупційних журналістів і активістів редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA Інна Ведернікова та журналіст Тетяна Безрук. За матеріалами ZN.ua