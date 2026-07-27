Зеленський вперше зустрівся з новим прем'єром Британії: про що домовилися

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом з моменту його вступу на посаду. Розмова відбулася тет-а-тет, а також у розширеному форматі на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

Зеленський розповів, які питання обговорювались: спільне оборонне виробництво у сфері дронів та інших технологій, відкриття відповідних підприємств і в Україні, і у Великій Британії.

"Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою", - додав Зеленський.

Бернем зі свого боку запевнив в тому, що підтримка України залишається незмінною.

"Я можу вас запевнити й запевнити всіх українців: підтримка України залишається незмінною. Думаю, переважна більшість британців однаково сприймає ситуацію. Ми відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти, і чітко усвідомлюємо, що наш обов'язок - бути поруч із вами та підтримувати вас", - наголосив Енді Бернем.

Партнери також обговорили ситуацію з блокуванням Ормузької протоки та морських шляхів у Чорному морі.

"Кожен заблокований морський маршрут - це не далека чужа проблема. Це завдає шкоди глобальній безпеці, світовій торгівлі та робить життя дорожчим у багатьох країнах світу", - додав Зеленський.

Також Велика Британія у серпні координуватиме нову зустріч в рамках Коаліції охочих.

Енді Бернем вступив на посаду прем'єр-міністра 20 липня цьогоріч. Він став сьомим прем'єр-міністром країни за 10 років. За матеріалами Zn.ua