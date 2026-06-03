В Криму почалися дивні збої з банківськими картками

На тимчасово окупованому Кримському півострові почалися серйозні проблеми з роботою банківських сервісів та терміналів. Місцеві мешканці скаржаться, що безготівкова оплата дедалі частіше стає недоступною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Де фіксують проблеми з оплатою

Найбільш гостро фінансова криза проявилася в транспортній сфері. Жителі півострова масово скаржаться на неможливість розрахуватися банківськими картками у громадському транспорті та на інших інфраструктурних об'єктах, де раніше платіжні системи працювали стабільно.

У ЦНС наголошують, що подібні випадки вже не є поодинокими, а сама окупаційна влада традиційно замовчує масштаб проблеми.

"Окупаційна система починає давати збої. При цьому так звана влада уникає публічних пояснень причин збоїв, залишаючи людей сам на сам із проблемами", - зазначають у Центрі національного спротиву.

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Примітно, що самі банківські картки продовжують функціонувати в інших місцях. Це свідчить про локальні відключення або критичну несправність окремих платіжних мереж і терміналів на об'єктах інфраструктури. Чому "лягла" безготівкова система

За даними аналітиків, колапс із безготівковими розрахунками виник не випадково. Він розвивається на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на окупованому півострові.

Головними причинами збоїв є дефіцит ресурсів для підтримки банківських мереж, регулярні перебої із забезпеченням та постачанням обладнання та значне перевантаження окупаційної інфраструктури.

Попри заяви російської пропаганди про нібито "стабільність" та "розвиток" Криму, реальність демонструє деградацію базових сервісів, від яких безпосередньо залежить повсякденне життя місцевого населення.

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, останнім часом логістична та економічна ситуація на тимчасово окупованому півострові стрімко погіршується.

Зокрема, загарбники запровадили жорсткі обмеження на продаж пального в Криму, через що бензин марки АІ-95 почали видавати переважно комунальному транспорту та за талонами, а продаж АІ-92 обмежили до 20 літрів на одне авто.

Крім того, у Військово-морських силах ЗСУ попередили, що на цивільних росіян та нелегальних туристів чекає неприємний "сюрприз", оскільки українські дрони взяли під вогневий контроль траси в Криму та заблокували ворожу логістику на "сухопутному коридорі".