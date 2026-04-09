Фон дер Ляєн вимагатиме від Орбана термінового пояснення спільних з РФ дій на шкоду Україні

У відповідь на оприлюднення нових деталей розмов між главами МЗС Угорщини та Росії, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією, Європейський Союз вимагатиме від уряду Угорщини терміново надати пояснення.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо у четвер, 9 квітня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушить питання координації з Росією антиукраїнських дій Угорщини в ЄС на рівні лідерів держав-членів.

"Викриття у матеріалі журналістського розслідування… підкреслюють тривожну ймовірність координації уряду держави-члена (Угорщини) з Росією, що означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян", – заявила Піньо.

Вона додала, що "це є вкрай тривожним".

"Уряд відповідної держави-члена має надати пояснення у терміновому порядку. І президентка (Урсула фон дер Ляєн) також порушить це питання на рівні лідерів", – повідомила головна речниця Єврокомісії.

Пізніше "Європейській правді" з власних джерел стало відомо, що на цей раз у європейських інституціях справді дуже роздратовані оприлюдненими фактами прямої співпраці з державою-агресором Росією однієї з держав-членів ЄС у питаннях, які напряму стосуються внутрішньої політики Євросоюзу.

Тому, попри результат парламентських виборів в Угорщині 12 квітня (чи переможе чинний прем’єр Віктор Орбан, чи програє), питання щодо діяльності чинного уряду та фактичного підпорядкування його Москві буде підніматися на найближчій зустрічі лідерів держав ЄС.

Європейський Союз має продемонструвати Угорщині, що така діяльність є абсолютно неприйнятною, повідомили власні джерела "ЄвроПравди".

Як повідомляла "Європейська правда", медіапроєкт Vsquare опублікував нові деталі розмов між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією.

У попередній частині розслідування йшлося, зокрема, про те, що Сійярто на прохання Лаврова добивався виключення із санкційного списку ЄС родички російського олігарха Алішера Усманова.

Нещодавно злили також деталі розмови прем’єр-міністра Угорщини Віктором Орбаном з очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени 2025 року.

У дружніх до України європейських столицях назвали виявлені факти координації між Будапештом та Москвою обурливими і такими, що ставлять під загрозу європейську безпеку.