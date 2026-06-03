У Москві, Підмосков'ї й Петербурзі почали запроваджувати обмеження на продаж пального - ЗМІ

У Москві й Московській області Росії запровадили обмеження на продаж пального на заправках ОРТК, "Лукойлу" і "Газпрому", пише російське видання видання MSK1.RU.

На АЗС мережі ОРТК від 30 травня продають не більше ніж 60 літрів бензину або 100 літрів дизеля в одні руки. У компанії повідомили, що нові правила запровадили "у зв'язку з поточною ринковою ситуацією".

На заправних станціях "Лукойлу" в Московському регіоні покупцеві відпускають до 100 літрів бензину. У "Газпрому" обмеження становлять "100- 150 літрів" на бензин і дизель в одні руки.

Напередодні ввечері, 2 червня, російське видання "Фонтанка" повідомило про "тимчасові труднощі" з постачанням пального до Санкт-Петербурга. Через це деякі заправки у місті встановили ліміт на продаж бензину - від 50 до 95 літрів залежно від мережі АЗС.

Обмеження на продаж пального також запровадили у Бєлгородській та Курській областях Росії, на окупованій РФ території Луганщини і в окупованому Криму.

За даними джерела російського видання "Комерсант" на паливному ринку, "якщо ситуація не налагодиться", до початку серпня подібні проблеми "поширяться на більшу кількість регіонів" Росії.

Повідомлення про проблеми з пальним у РФ і на окупованих територіях з'явилися після того Сили оборони України останніми місяцями суттєво наростили кількість ударів дронами по нафтовій і паливній інфраструктурі Росії у її глибокому тилу. За матеріалами Радіо Свобода.