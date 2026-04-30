Європарламент закликав ЄС доєднатися до трибуналу проти Путіна і ввести його в дію

Європейський парламент у четвер, 30 квітня, ухвалив під час пленарного засідання ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні", у якій закликав ЄС до якнайшвидшого приєднання та фіналізації створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Євродепутати закликали до швидкого введення в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, до якого мають приєднатися всі держави ЄС.

Резолюція була ухвалена 446 голосами "за", 63 – "проти" та 52 – "утрималися".

Європарламент заявляє, що загарбницька війна Росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права і що лідери Росії та її союзників повинні бути притягнуті до відповідальності за їхню роль у злочині агресії, воєнних злочинах, злочинах проти людяності та інших міжнародних злочинах.

Євродепутати висловили рішучу підтримку створенню та швидкому введенню в дію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України і закликають усі держави-члени ЄС приєднатися.

Парламент вважає, що "притягнення до відповідальності має поширюватися на всіх, хто може керувати злочином агресії або сприяти йому, включно з вищим політичним, військовим та судовим керівництвом, таким як члени Державної Думи Росії або Конституційного суду РФ".

Євродепутати також "висловили повну підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ймовірних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні, водночас нагадуючи про зобов’язання держав-членів ЄС відповідно до Римського статуту арештовувати та передавати осіб, щодо яких видано ордери на арешт МКС, на своїй території".

Резолюція схвалила 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії і наголошує, що усі санкції не повинні бути скасовані доти, доки мирна угода не буде підписана та імплементована.

30 квітня Європарламент також ратифікував приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів для подальшої виплати Україні та громадянам України репарацій Росією.

Нещодавно про наміри долучитися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ оголосили Греція та Чехія, загалом збільшуючи кількість підписантів до 33.