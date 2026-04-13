Майбутній прем'єр Угорщини натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не блокуватиме кредит ЄС для України на EUR90 млрд. Рішення вже ухвалене, але Будапешт не долучатиметься до фінансування, сказав він 13 квітня на пресконференції з іноземними медіа у Будапешті.

За словами Мадяра, рішення про кредит було затверджене на рівні Європейської ради ще у грудні, і Угорщина вже тоді проголосувала за те, що не братиме участі у цьому механізмі. Він уточнив, що разом з Угорщиною у фінансуванні не беруть участі Чехія та Словаччина, тому сам кредит не стосується цих країн.

Мадяр додав, що не бачить підстав для повторного обговорення цього питання, оскільки воно вже вирішене. Він також підтвердив, що підтримує позицію про відмову Угорщини від участі у кредиті, пояснивши це складною фінансовою ситуацією в країні та необхідністю повернення коштів ЄС. "Ми не можемо брати на себе більше позик", - заявив він.

Мадяр розкритикував підхід чинного прем'єра Віктора Орбана, зазначивши, що той надто часто змінював позицію.

"Ми намагатимемося бути послідовними і чесними у нашій комунікації і не змінюватимемо нашу позицію кожні шість місяців", - заявив Мадяр. За матеріалами Forbes Ukraine