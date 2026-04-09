У Брюсселі пояснили, як запрацює нова система в’їзду іноземців до ЄС з 10 квітня

У п’ятницю, 10 квітня, нова система в’їзду громадян іноземних держав до Європейського Союзу EES (Entry/Exit System) повністю вступить у силу і буде застосовуватися на кордонах усіх держав-членів.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, деталі про цю подію розповіла заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

Євросоюз готовий до повного запуску нової системи в’їзду-виїзду з 10 квітня 2026 року.

"Завтра система в’їзду-виїзду буде повністю розгорнута. Фаза розгортання досі просувалася добре, і вона вже відіграє важливу роль у підвищенні безпеки Європейського Союзу", – заявила Подеста.

Вона додала, що завдяки системі в'їзду-виїзду ЄС "створив найсучаснішу у світі прикордонну ІТ-систему" і вже бачить результати.

"За останні п'ять місяців було зареєстровано понад 45 мільйонів в'їздів та виїздів. Було понад 24 тисячі відмов у в'їзді, з яких понад 600 осіб було визначено як таких, що становлять загрозу безпеці нашого Союзу", – розповіла речниця.

З її слів, у середньому наразі реєстрація в'їзду або виїзду в ЄС "займає лише близько 70 секунд".

"Ми добре усвідомлюємо, що незважаючи на узгоджений графік, кілька держав-членів все ще стикаються з технічними труднощами у ці місяці розгортання. Ми перебуваємо в тісному контакті з цими державами-членами, наприклад, також шляхом обміну передовим досвідом з тими державами-членами, де система працює дуже добре", – повідомила Аріанна Подеста.

Речниця підтвердила, що "система передбачає гнучкість для забезпечення безперебійності руху на кордоні – зокрема, з огляду на літо, коли ми можемо очікувати дещо збільшеного руху".

"Правила дозволяють державам-членам призупинити реєстрацію біометричних даних, тобто певним чином часткове призупинення роботи EES у разі надмірного часу очікування. Ця можливість існує до вересня, таким чином охоплюючи літній період, коли можна очікувати збільшення робочих навантажень", – пояснила Подеста.

Нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Зокрема, до EES вже підключені всі пункти пропуску на кордоні України з Польщею та з Угорщиною.