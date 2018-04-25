Силы МВД, Нацгвардии и полиции готовы к выполнению задач в рамках ООС на Донбассе - Наев

Силы и средства Министерства внутренних дел Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции в составе АТО, которые сейчас переходят под командование Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, готовы к выполнению задач, заявляет командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"Подразделения Нацгвардии, Нацполиции и других сил МВД с честью выполняли свою работу во время АТО... Те их силы и средства, которые передаются сейчас в рамках операции Объединенных сил в подчинение военного командования, подготовлены к выполнению задач", - сказал он в интервью газете "Факты", опубликованном в среду.

С.Наев также отметил, что "все подразделения силовых структур и областные администрации Луганской и Донецкой областей готовы к эффективной работе по восстановлению" пострадавших в результате конфликта территорий Донбасса.

"У войск достаточно возможностей, чтобы создать безопасные условия для этого процесса. С руководителями областных администраций мы знакомы давно, хорошо знаем, понимаем и уважаем друг друга. Уверен, что будем работать в тесной взаимосвязи, ведь у нас общая задача — заслужить поддержку жителей Донбасса и способствовать их возвращению к нормальной мирной жизни", - отметил он.

Командующий Объединенных сил также отметил "стремление к упрощению пропускного режима" на КПВВ через линию разграничения.

"Эту условную административную линию ежедневно пересекают десятки тысяч человек, которые часами стоят в очередях на морозе, на ветру, в жару или под дождем. Надеюсь, что наступит момент, когда пропускные пункты вообще исчезнут с нашего ландшафта. Подчеркиваю: конечной целью является полная реинтеграция Донбасса, которая не предусматривает никаких разделительных линий", - подчеркнул С.Наев.

Как сообщалось, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

23 апреля министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что 30 апреля завершится антитеррористическая операция на Донбассе и начнется новый формат под руководством Объединенных сил, и уже осуществляется передислокация органов военного управления.

"30 апреля мы завершаем проведения АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - сказал министр.