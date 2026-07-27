Штілерман назвав строки першого удару української балістики по Москві

Перші удари українськими балістичними ракетами по території країни-агресора Росії, зокрема по Москві, можуть відбутися вже восени 2026 року. Про це заявив головний конструктор і співзасновник української компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону, яке опублікували 27 липня.

За словами Штілермана, зараз триває один із завершальних етапів випробувань нової ракети.

"Наше завдання зараз - пропалити двигун, подивитися, що конструкційно там нічого не розвалюється, що двигун відпрацьовує. Далі ми одразу ж проведемо тестовий політ: бачимо, що все працює відповідно до польотного завдання. І далі вже почнуться польоти на територію Росії. Військові визначатимуть, куди, але, думаю, це будуть одразу якісь значущі цілі", - сказав він.

На запитання, коли перша українська балістична ракета може полетіти на Москву, Штілерман відповів: "Осінь цього року".

Водночас він наголосив, що точніших строків назвати не може, оскільки вони залежать від результатів випробувань двигуна.

"Ми заллємо двигун, поставимо його на стенд, проведемо випробування й подивимося, як він відпрацює. Якщо будуть якісь неточності, будемо все це фіксити. Але ми робимо все дуже швидко. Гадаю, це відбудеться вже цієї осені", - сказав конструктор.

Штілерман також пояснив, що затримка пов'язана не з точністю ракети, а із завершенням створення виробничої інфраструктури. За його словами, в Україні побудували три виробничі майданчики (ПХЗ) для заливання двигунів, щоб забезпечити безперервність виробництва навіть у разі удару по одному з них.

"Це велика ракета, великий двигун і великий виріб. Доправити бойову частину масою 800 кг на відстань 850 км - для цього потрібна велика ракета", - додав він.

Контекст Українська оборонна компанія Fire Point анонсувала розроблення своїх балістичних ракет на міжнародній виставці в Польщі у вересні 2025 року. Зокрема, ішлося про FP-7 і FP-9, які здатні "знищити все в Москві й Пітері". 27 лютого 2026 року Fire Point показала запуск нової балістичної ракети FP- 7, призначеної для ураження цілей противника на середніх дистанціях. 3 червня керівниця виробництва компанії Fire Point Ірина Терех заявила про успішне випробування нової української балістичної ракети FP-7.X. За матеріалами Гордон.