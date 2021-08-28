Окупанти сім разів порушили "тишу", загинув український військовий
За минулу добу, 27 серпня, у зоні ООС зафіксували сім порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє сайт МОУ.
"Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Біля Новоолександрівки противник обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 28 серпня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. За матеріалами Укрінформ.