Михайло Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків Головнокомандувача ЗСУ

Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив про початок виконання обов'язків Головнокомандувача Збройних Сил України.

У зверненні він окреслив кадрові зміни у військовому керівництві та стратегічні завдання від Президента України. Хто очолив Генеральний штаб ЗСУ в новій команді Драпатого?

На посаду начальника Генерального штабу призначено генерал-майора Ігоря Скибюка, колишнього командувача Десантно-штурмових військ (ДШВ).

"Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи", - наголосив Драпатий.

Він також відзначив високий кадровий потенціал, сформований за час керівництва Скибюка в ДШВ, згасавши таких командирів, як Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та інші.

Які завдання поставив Президент перед новим керівництвом ЗСУ?

За словами Головнокомандувача, робота будуватиметься без гучних обіцянок, з акцентом на відповідальність та повагу до військовослужбовців на фронті.

Президент України поставив перед новою командою такі завдання:

посилення наступальних дій

планування та реалізація нових операцій у тилу противника

технологічний розвиток та масштабування інновацій у війську

нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України.

За матеріалами Kyiv Post