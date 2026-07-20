У Генштабі спростували звільнення Сирського та Гнатова

Генеральний штаб спростував інформацію про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського та начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрія Гнатова.

"Інформація, що з'явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також там наголосили, що наразі Сирський продовжує виконувати свої обов'язки на посаді головкома разом із Андрієм Гнатовим.

"Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов'язки. Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу президента України", - нагадав Генштаб.

Як відомо, 18 липня президент Володимир Зеленський заявив, що провів розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Голова держави анонсував, що "рішення щодо армії будуть напрацьовані".

Також ЗМІ писали про те, що Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, однак лише за умови, що знайде йому ефективну заміну.

19 лмпня, на тлі чуток про заміну Сирського, Володимир Зеленський продовжив консультації з військовим керівництвом. Він окремо поспілкувався із Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом.

Командувачі ВМС і ДШВ стали на захист Сирського на тлі протестів. За матеріалами Слово і Діло.