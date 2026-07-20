Зеленський привітав нового прем’єра Британії із вступом на посаду
Президент Володимир Зеленський привітав Енді Бернема із вступом на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.
Зеленський відзначив готовність "працювати разом у всіх можливих форматах".
"Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими. Чекаю на нашу розмову пізніше сьогодні", – додав він.
Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.
Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.