Зеленський привітав нового прем’єра Британії із вступом на посаду

Президент Володимир Зеленський привітав Енді Бернема із вступом на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський відзначив готовність "працювати разом у всіх можливих форматах".

"Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими. Чекаю на нашу розмову пізніше сьогодні", – додав він.

Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.